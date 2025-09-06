Se esperaba más: P18 para Colapinto en la qualy de Italia

El piloto argentino no logró mantener las buenas sensaciones de la práctica tres y quedó eliminado en la Q1.

Franco Colapinto que venía progresando sesión tras sesión quedó eliminado en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Italia y largará en la puesto 18 mañana a partir de las 10 de la mañana.

El mejor tiempo del argentino fue de fue de 1:19.992 pero no le alcanzó para avanzar a la Q2 ya que quedó a 155 milésimas de Alex Albon que fue el último que avanzó a la siguiente ronda de la clasificación.

Dentro de la mala noticia que es quedar afuera en la Q1, Franco volvió a superar a Gasly ya que quedó un puesto por delante con un tiempo de 111 milesimas menos que el francés.

Los cinco que quedaron eliminados en la Q2 fueron: Oliver Bearman, Nico Hulkemberg, Alex Albon, Carlos Sainz y Esteban Ocon. Sorpresivamente los Williams que venían con muy buen ritmo en las prácticas se terminaron quedando fuera de la Q3.

Finalmente la pole se la llevó Max Verstappen ganándole la batalla a los dos McLaren. El neerlandés se quedó con el primer lugar con un 1:18.792. El piloto de Red Bull le ganó a Lando Norris por 77 milésimas y a Oscar Piastri por 190 milésimas.

Mañana a partir de las 10 horas se disputará el Gran Premio de Italia en el que Franco Colapinto buscará una buena perfomance que le permita asegurar su lugar en el 2026.