Colapinto vuelve a un circuito que le trae buenos recuerdos: el cronograma del GP de Azerbaiyán

En el circuito callejero de Bakú, Colapinto consiguió su mejor resultado hasta el momento en la máxima.

La Fórmula 1 retomará el próximo fin de semana su actividad con el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima fecha del calendario anual que tendrá una significación especial para Franco Colapinto. El argentino regresará al circuito callejero de Bakú, donde el año pasado logró puntuar por primera vez en una carrera de la máxima categoría como piloto del Williams Racing.

En aquella ocasión, en su segunda experiencia tras el debut en Monza, el pilarense firmó un octavo puesto que se mantiene como su mejor actuación histórica en la divisional.

El trazado urbano de la capitán azerí combina secciones de alta velocidad con tramos estrechos y técnicos, lo que lo convierte en impredecible y propenso a los incidentes. Su longitud es de 6 kilómetros y la carrera se desarrolará a 51 vueltas, lo que conforma un recorrido total de 306,049 km. El récord de vuelta en ese lugar lo tiene Charles Leclerc desde 2019 (1:43.009).

Cronograma

Viernes

5.30/6.30: Práctica Libre 1

9.00/10.00: Práctica Libre 2

Sábado

5.30/6.30: Práctica Libre 3

9.00/10.00: Clasificación

Domingo

8:00: Carrera.

