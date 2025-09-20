Furor por el Mundial 2026: Argentina entre los diez países que más tickets pidió

La Scaloneta sigue despertando pasiones: los hinchas argentinos figuran entre los países que más boletos solicitaron para la Copa del Mundo.

La expectativa por el Mundial 2026 crece día a día y los hinchas de la Selección Argentina lo reflejan con números contundentes: el país ocupa el séptimo lugar entre los que más entradas solicitaron en la primera fase organizada por la FIFA. La edición que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá promete ser histórica, ya que podría marcar la última Copa del Mundo de Lionel Messi con la Albiceleste.

Según informó la FIFA, más de 4.5 millones de aficionados de todo el mundo participaron del sorteo preferente para acceder a los boletos. En ese marco, los tres países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— lideran el ranking de pedidos, seguidos por Alemania, Inglaterra y Brasil. Detrás de Argentina aparecen Colombia, España e Italia para completar el Top 10.

El interés de los argentinos no sorprende: el equipo de Lionel Scaloni viene de ser campeón en Qatar 2022 y liderar con claridad las Eliminatorias Sudamericanas, lo que alimenta el sueño de repetir la gloria. Además, la posibilidad de que esta Copa sea la última gran función de Messi en la Selección aumenta el deseo de acompañar al equipo en Norteamérica.

El proceso de asignación de boletos ya comenzó: los solicitantes serán notificados desde el 29 de septiembre y, en caso de ser seleccionados, contarán con una franja horaria para concretar la compra. La FIFA aclaró que haber sido elegido en el sorteo no asegura el acceso a las entradas, que en su primera fase tendrán un valor inicial de 60 dólares.

Además, el ente rector del fútbol mundial pondrá en marcha desde el 2 de octubre una plataforma oficial de reventa para evitar fraudes y reventas no autorizadas. También están disponibles paquetes de hospitality, aunque la FIFA advirtió que solo los canales oficiales garantizan la validez de los boletos.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de México y finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York. El sorteo de grupos está previsto para el 5 de diciembre, y en Argentina ya se vive la ilusión de acompañar a la Scaloneta en busca de un nuevo título mundial.