El chiste de Milei sobre Messi: "Es la prueba de que yo también puedo felicitar a un zurdo"

Con su presencia en el evento, Milei quiere reforzar su perfil internacional y estrechar vínculos con empresarios y dirigentes del mundo conservador.

El presidente Javier Milei habló este jueves por la tarde en Miami en un foro global ante empresarios y líderes conservadores. El discurso del jefe de Estado se realizó en el Kaseya Center, el estadio de los Miami Heat, donde ya se presentaron el mandatario estadounidense Donald Trump y Lionel Messi. Además, le entregaron la llave de la ciudad.

"Me alegra poder compartir escenario con uno de los máximos deportistas y orgullo de todos los argentinos, Lionel Messi", comenzó diciendo y enseguida agregó: "Un hombre que llevó el talento argentino a lo más alto del mundo, una prueba viviente de que el esfuerzo, la dedicación y la pasión son capaces de generar milagros". Y para rematar, bromeó: "Y es la prueba de que a veces yo también puedo felicitar a un zurdo".

Por otro lado, también le dedicó unas palabras a la política estadounidense, debido al triunfo demócrata en Nueva York. “No se dejen llevar por resultados coyunturales”, subrayó el líder libertario. A su vez, el presidente realizó una defensa del capitalismo y apuntó contra el comunismo: “Sostienen que el crecimiento económico impacta de manera desigual en la sociedad, por eso piden la intervención del Estado. Pero los datos están de nuestro lado”, aseguró.

Messi fue uno de los grandes expositores del America Business Forum.

En otro punto, Milei se refirió a las reformas que planea hacer en los próximos meses y adelantó que construirá "las mayorías políticas que hacen falta para aprobar las reformas que Argentina necesita", punto en el que aclaró: "Hablamos de una reforma laboral para acomodarla a los estándares internacionales, de bajar impuestos para que más empresas puedan ser rentables en el país y modificar las leyes penales”.

“Mi partido viene de una victoria histórica en las elecciones legislativas. Hicimos todo lo que la política clásica decía que no había que hacer y los argentinos de bien respondieron positivamente. Me pasé los últimos meses recorriendo el país para pedirle a la gente que no afloje. No fue una promesa, sino que fue un compromiso con el pueblo argentino, al que le agradezco la confianza”, manifestó el jefe de Estado.

“Estas elecciones fueron un plebiscito sobre dos modelos de país; el modelo de la libertad y el capitalismo, o el modelo de la servidumbre y el empobrecimiento. Se disfrazan de corderos y son peores que los más rapaces lobos. En Argentina pasó algo inédito, llevamos adelante un plan de estabilización con consenso social pero sin consenso político”, agregó el mandatario argentino.

El American Business Forum del que participaron Milei y Messi reúne a figuras influyentes de la política, las finanzas y el deporte, y se consolida como un espacio clave para proyectar liderazgo ante la élite global. Según fuentes oficiales, el presidente busca reforzar su perfil internacional y estrechar vínculos con empresarios y dirigentes del mundo conservador.