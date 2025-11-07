El video del animal que merodea en un famoso barrio marplatense: "No te comas la basura, bro"

Un joven manejaba su moto por la zona cercana a Playa Grande y se llevó una sorpresa. Visualizó el movimiento sobre el cordón de la vereda, pero no desesperó y captó con el celular lo sucedido. Un animal merodeaba el barrio y, según cuentan los vecinos, la especie se reproduce en ese sector de la ciudad.

En Los Troncos las comadrejas dejan su tendal desde hace años. Hay quienes afirman que es su hábitat, sin embargo son carroñeras y lo cierto es que han copado cada vez más territorio entre Playa Grande y el barrio San Carlos.

"No te comas la basura, bro", le sugiere con tono simpático el motociclista a la comadreja. Ella corre, escapando, atacada por la luz del vehículo. ¿Qué hacer y qué no cuando aparecen?

Recomendaciones si te cruzás a una de ellas

Para convivir con las comadrejas de manera segura, no hay que alimentarlas ni intentar atraparlas. Hay que mantener la basura bien cerrada y evitar dejar restos de comida al aire libre, ya que son nocturnas y su presencia es habitual cuando se apaga la luz. No son peligrosas para las personas: en efecto, se hacen "las muertas" o despiden un olor para defenderse si se sienten amenazadas.

Su presencia es clave en las ciudades ya que, a pesar de su apariencia, son importantes para el control de roedores.