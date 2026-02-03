Una pelea familiar, una amenaza de herirse y dos armas secuestradas

Secuestraron una pistola Taurus calibre nueve milímetros con 13 municiones y una Bersa calibre .22 con 28 municiones intactas.

Un allanamiento de urgencia en una casa del barrio Bernardino Rivadavia tras un llamado que denunció un conflicto de instancias privadas y la amenaza de lastimarse de un hombre terminó con el secuestro de dos armas de puño y municiones.

Personal del Comando de Patrullas y de la comisaría cuarta llegaron a una casa en inmediaciones de las calles Chile y Garay a la que ingresaron por la situación de riesgo denunciada.

Una vez en el domicilio, y siguiendo los protocolos de actuación vigentes, el personal policial logró reducir al hombre de 54 años y secuestrar una pistola Taurus calibre nueve milímetros con trece municiones y una Bersa calibre .22 con veintiocho municiones intactas.

Aunque el imputado poseía credenciales de legítimo usuario, las armas quedaron preventivamente secuestradas en el marco de las actuaciones que se tramitaron en fiscalía en turno.

Desde la Justicia de Familia ordenaron el traslado del hombre al área de psiquiatría del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) para una revisión y se desestimó la formación de causa penal.