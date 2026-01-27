Le allanaron la casa, secuestraron un arma y lo atraparon en la calle

Una investigación a cargo de la fiscal Romina Díaz culminó este martes con un allanamiento en una vivienda del barrio Cerrito Sur donde secuestraron un arma de fuego: al término del operativo aprehendieron al imputado en la calle.

Tras el aval de la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos el personal ingresó a la vivienda ubicada en el barrito Cerrito Sur y secuestró un revólver marca Omega, sin documentación, y una réplica de pistola de color negro.

"El imputado no se encontraba en el domicilio al momento del allanamiento, por lo que se realizaron tareas de búsqueda, y lo ubicaron en la vía pública, donde se procedió a su detención", informaron autoridades policiales.

El imputado de 21 años, que registra varios procesos penales previos, fue notificado de la la formación de causa por abuso de armas, violación de domicilio, amenazas agravadas y daño.

Las autoridades judiciales ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.