Cocaína, armas de la policía, casi $4.000.000 y vehículos: el secuestro en un megaoperativo

Las pistolas Bersa habían sido robadas a la Comisaría Decimoquinta en agosto de 2024.

En un megaoperativo realizado en una vivienda del barrio Cerrito Sur, las autoridades detuvieron a un joven de 21 años y secuestraron pistolas robadas a la policía, cerca de un kilo de cocaína, marihuana, casi 4 millones de pesos, más de una decena de celulares, cuatro motos y dos autos, algunos de ellos con pedido de secuestro.

El operativo se realizó en el marco de una causa por "Violación de domicilio y amenazas agravadas por el uso de arna de fuego concurriendo ambos idealmente", a pedido de la fiscal Graciela Trill.

El objetivo fue un domicilio situado en Sicilia al 4700, donde secuestraron 17 celulares, una pistola Bersa de la Policía de la provincia de Buenos Aires, otras dos armas de fuego y más de 100 municiones.

Además, en el mismo lugar incautaron casi un kilo de cocaína, 195 gramos de marihuana, 3.846.490 de pesos, 226 dólares, 45 bolívares, una balanza de precisión, un cuchillo táctico, cuatro chalecos, una campera y un quepí policiales, una boina y jerarquías de la Fuerza Armada.

Entre los elementos secuestrados, también figuran cuatro motos -una Bajaj Rouser robada-, un Chevrolet Corsa con patente falsa y dominio por cristales con pedido de secuestro a solicitud de la Comisaría Novena, y un Fiat Argo.

A pesar de que en la propiedad no hallaron a uno de los sospechos, capturaron al joven que subía publicaciones a redes sociales jactándose de los delitos, a la vez que insultaba al personal de la DDI mientras exhibía dinero y aseguraba que contaba con diferentes celulares para que "no se los pinchen" y que se "las sabía todas" porque era impune.

Por su lado, Trill indicó que las armas sean enviadas a la Policía Científica para las correspondientes pericias, y el secuestro de las municiones y la indumentaria policial.

En cuanto a las drogas halladas, la fiscal Daniela Ledesma, a cargo de la UFI de Estupefacientes, dispuso actuaciones por Infracción a la Ley 23.737 y el secuestro de las sustancias, el dinero, la balanza, la documentación, las tres motos y el Fiat Argo.

Finalmente, el fiscal Eduardo Layus, a cargo de la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (Odepa), también solicitó el secuestro del Chevrolet Corsa y la moto Bajaj Rouser, ambos sustraídos, y que se realicen actuaciones por "Hallazgo".