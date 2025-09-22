Metió un palo por la ventana por la que sale el gato y robó toallones y sábanas

Un hombre de 31 años que con un palo robó cinco toallonea y cinco juegos de sabanas de un lavadero céntrico fue aprehendido por personal de Prefectura Naval Argentina y trasladado a Tribunales para prestar declaración.

Cerca de la una de la madrugada los prefectos interceptaron al sujeto en la esquina de San Martín y Santiago del Estero con cinco juegos de sábanas y cinco toallones sustraídos minutos antes de un lavadero ubicado sobre la avenida Luro.

En el lugar confirmaron que el aprehendido usó un palo que metió por una pequeña abertura que usa el gato del local para entrar y salir y de esa manera tomó la mercadería.

Las autoridades judiciales en turno ordenaron la realización de actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa y su traslado a Tribunales.

El sujeto, cuyos datos personales no se dieron a conocer, deberá declarar está mañana antes la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.