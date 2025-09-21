Robó en una casa, subió fotos a redes con la ropa de la víctima: lo atraparon y condenaron

Uno de los tres sujetos que en julio de 2023 hizo un robo en una casa de Punta Mogotes bajo la modalidad “escuche” y cuya participación quedó al descubierto por comunicaciones telefónicas y por subir a redes sociales fotos en las que usaba algunas prendas de vestir de la víctima fue condenado tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

Las partes llegaron a un acuerdo.

El Juez Fabián Riquert declaró a Eliseo Andres Ibarguengoitia coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda, con efracción y escalamiento y lo condenó a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento. Fue declarado reincidente por segunda vez y se declaró con carácter provisorio que el vencimiento de la pena impuesta operará el 3 de octubre de 2026.

El hecho

La tarde del 16 de julio de 2023 el imputado y otras dos personas identificadas como Marcos Gianini y Juan Ramos llegaron a bordo de un auto VW Gol a una vivienda ubicada en inmediaciones de Benito Lynch y Castro Barros. Uno quedó en el rodado y los otros dos ingresaron a la casa tras trepar un muro de más de dos metros de altura y romper la cerradura de la puerta de la cocina.

Del lugar sustrajeron unos 15 mil dólares, una notebook MacBook, otra HP, un iPhone 14, otro i Phone13, una consola de juegos, dos joysticks originales, un parlante, una plancha de pelo, una Tablet, tres relojes, cuatro pares de lentes, dos juegos de auriculares Airpods, quince pares de zapatillas, varias prendas de vestir, bolsos, mochilas, una cafetera y una caja de herramientas.

Las imágenes de las cámaras de seguridad confirmaron que los autores escaparon en el VW Gol –al que le faltaba la taza de la rueda trasera izquierda- que fue visto horas después en jurisdicción de la comisaría decimosexta. Allí aprehendieron a uno de los autores, allanaron su vivienda tras el aval de la Justicia de Garantías y recuperaron parte del botín.

Seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El análisis del celular del imputado confirmó las charlas que mantenía con Ibarguengoitía y que permitieron conectarlo con el robo. En tal sentido se vieron fotografías que subió a la red social Facebook donde se lo ve usando algunas de las prendas de vestir sustraída en la casa de Punta Mogotes.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y agravantes, aunque se valoró como atenuante el buen concepto vecinal presunto.

Riquert condenó a Eliseo Andres Ibarguengoitia a la pena propuesta de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, con costas y lo declaró reincidente por segunda vez. El vencimiento de la pena será en octubre del año próximo porque el ahora condenado se encuentra ininterrumpidamente privado de su libertad desde el 4 de octubre de 2023.