Video: los menores detenidos presumían en redes los robos a choferes de aplicaciones

Se dieron a conocer más detalles sobre cómo actuaba la banda de adolescentes de entre 13 y 16 años que fue desbaratada este viernes luego de que cometieran diversos robos contra choferes de aplicaciones de transporte.

El primero de los violentos episodios tuvo lugar durante la noche del viernes, cuando un trabajador de app fue asaltado por un grupo de adolescentes armados que le sustrajeron el vehículo y distintas pertenencias. Gracias a una ardua investigación policial, se logró dar con las redes de los jóvenes que mostraron su botín.

Con un arma en la mano y la billetera llena de dinero, los delincuentes presumieron en sus cuentas de Instagram los resultados de sus violentos asaltos.

De hecho, estas investigaciones posteriores permitieron vincular a los mismos adolescentes del primer hecho con al menos otros tres robos de similares características ocurridos en la última semana en distintos barrios de la ciudad.

Cómo fueron los robos

El primer robo se registró en la madrugada del 15 de septiembre en el barrio de Parque Palermo, cuando un joven de 26 años fue interceptado mientras circulaba en su Volkswagen Gol Trend negro por Beruti al 9000. Tres delincuentes, dos de ellos a bordo de un auto oscuro y un tercero en una moto 110 cc roja, lo amenazaron con un arma de fuego y lo despojaron de su vehículo y de su teléfono celular, un iPhone 16 Pro.

Horas más tarde, personal de la Policía Local halló el rodado abandonado en la zona de Ituzaingó entre Siria y Ecuador. El auto presentaba destrozos en los vidrios, en el techo y la inscripción “Barrio Libertad” pintada en el capot.

Al día siguiente, 16 de septiembre, un hombre de 38 años (chofer de la aplicación Didi) sufrió un asalto mientras trabajaba. Pasadas las seis de la mañana, llegó a Necochea al 9500 para retirar a una pasajera. La mujer se subió en el asiento trasero y, segundos después, un hombre salió del mismo domicilio y se sentó en la parte delantera. Este último le mostró un revólver y lo obligó a descender del vehículo tras robarle la billetera con documentación y su celular Motorola. El chofer logró escapar corriendo y pedir ayuda en la sala de salud Ameghino, desde donde llamó al 911.



Finalmente, cerca de las nueve de la mañana, efectivos policiales hallaron el Fiat Siena blanco en la intersección de Sandino y 25 de Mayo. El coche tenía las ventanillas rotas y no contaba con la llave de encendido.

El 17 de septiembre, otra secuencia de extrema violencia se repitió, esta vez con una joven de 23 años como víctima. La mujer circulaba en su Jeep Renegade roja por Pasaje Venezuela y Santa Cruz cuando fue interceptada por al menos cinco delincuentes encapuchados que se movilizaban a pie. Tres de ellos la encañonaron con armas de fuego y le sustrajeron la camioneta, escapando hacia la zona de Constitución.



Poco tiempo después, alrededor de las 18 horas, personal del Grupo de Tareas Operativas de la Comisaría 6ª encontró el rodado en un camino rural ubicado a la altura de Strobel y 234. El vehículo había sido incendiado por completo, lo que impidió recuperar cualquier elemento de valor.