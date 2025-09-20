Tiene 21 años, lo detuvieron tres veces y lo condenaron a tres años y medio de prisión

Un sujeto acusado de dos tentativas de robo y un hecho consumado entre diciembre de 2022 y el mes de marzo pasado fue condenado a tres años y seis meses de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

Juez Fabián Riquert. (Foto: archivo 0223).

El acuerdo que el Ministerio Público Fiscal y la defensa de Rodrigo Ever Uriel Espinoza le presentaron al Juez Fabián Riquert fue por un robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, un robo agravado por su comisión con escalamiento y efracción, y un robo doblemente agravado por su comisión con empleo de arma de utilería y por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa.

El primero de los hechos ocurrió la madrugada del 2 de diciembre de 2022 cuando Espinoza –en ese momento de 18 años- y un adolescente de 17 se intentaron apoderarse ilegítimamente de una moto marca Zanella ZR tras cortar el cable y usar una yuga en el tambor de ignición. Ambos fueron aprehendidos por personal policial en la esquina de Corrientes y Moreno a donde escaparon sin lograr su cometido.

No pudieron robar esta moto.

El nombre de Espinoza reingresó al sistema judicial la mañana del 26 de enero de 2024, apenas pasada las seis, cuando rompió una venta de la puerta y el marco a la altura de la cerradura de una vivienda en Bouchard al 11.100. “Callate, no hagas nada porque te quemo", les dijo a los dos ocupantes antes de escapar con una garrafa de diez kilos, un celular y un televisor de 32 pulgadas.

El tercer hecho imputado fue el 16 de marzo de este año cuando, en horas de la tarde, intentó apoderarse ilegítimamente de una moto Honda Twister 250 que estaba estacionada en inmediaciones de las calles Yapeyú y Azopardo. El dueño vio el accionar y comenzó a forcejar con Espinoza que lo amenazó con un arma de utilería, escapó corriendo y fue reducido por personal policial a pocas cuadras del lugar.

Seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223, el magistrado descartó cuestiones eximentes de la responsabilidad penal, valoró como atenuante la problemática de consumo de estupefacientes y como agravantes la reiteración de conductas disvaliosas, con mayor violencia en el comportamiento en el devenir temporal.

El magistrado declaró a Rodrigo Ever Uriel Espinoza coautor penalmente responsable de los delitos de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa, robo agravado por su comisión con escalamiento y efracción y autor de robo doblemente agravado por su comisión con empleo de arma de utilería y por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa –a la pena de tres años y medio de prisión.

En función de la patología de consumo que padece, fue decisión del Juez el inicio de un tratamiento contra su adicción en el establecimiento carcelario como pauta de conducta a cumplir. Con carácter provisorio se declaró que el vencimiento de la pena impuesta operará el 4 de septiembre del año 2028.