Robos a choferes de apps: detuvieron a cuatro menores luego de persecuciones, tiroteos y piedrazos

Cuatro adolescentes de entre 13 y 16 años fueron aprehendidos luego de violentos robos ocurridos en los últimos días contra chofres de aplicación (uno de ellos robo a mano armada en el barrio Las Heras). Tras una persecución policial que terminó en Ecuador y French, uno de los sospechosos disparó contra los efectivos, aunque nadie resultó herido.

El primero de los violentos episodios tuvo lugar durante la noche del viernes, cuando un trabajador de apps fue asaltado por un grupo de adolescentes armados que le sustrajeron el vehículo y distintas pertenencias.

El hecho se inició tras un llamado al 911 que alertó a la policía sobre un robo agravado. Personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría sexta localizó el Renault Logan blanco en Beruti y Portugal e inició una persecución que se extendió por varias cuadras.

En la esquina de Ecuador y French, los delincuentes perdieron el control del auto y descendieron cinco jóvenes. En ese momento, uno de ellos efectuó al menos dos disparos contra los uniformados, sin lograr herir a nadie. Finalmente, cuatro de los sospechosos fueron reducidos y aprehendidos, mientras que allegados a los acusados arrojaron piedras contra el móvil policial y el vehículo de la víctima, provocándoles daños a ambos.

Los detenidos tienen entre 13 y 16 años y el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil n°1, Marcelo Yañez Urrutia, dispuso la aprehensión del mayor de ellos (de 16), quien fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión. Los otros tres fueron notificados de la formación de causa y entregados a sus padres.

Además del automóvil, la Policía también secuestró teléfonos celulares (entre ellos un iPhone y dos Samsung) y documentación que fue entregada a la víctima.

Las investigaciones posteriores permitieron vincular a los mismos adolescentes con al menos otros tres robos de similares características ocurridos en la última semana en distintos barrios de la ciudad. Entre ellos, el robo de un Volkswagen Gol Trend el 15 de septiembre, un Fiat Siena de un chofer de Didi el 16, y una camioneta Jeep Renegade que apareció incendiada en un camino rural el 17.