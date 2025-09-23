SUPLEMENTOS
Robo

Se robó una garrafa de una casa y huyó a pie de la policía: aprehendido

El delincuente había forzado con una barreta un gabinete de gas. Ocurrió anoche en la zona sur de Mar del Plata.

23 de Septiembre de 2025 13:11

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 34 años fue detenido por la policía luego que descubrir que se había robado una garrafa en una finca de la zona sur de Mar del Plata.

Fuentes consultadas por 0223, indicaron que el hecho ocurrió alrededor de las 23.15, cuando un llamado al 911 alertó al personal policial de la comisaría decimotercera, por el robo de una garrafa de 10 kilos de una casa.

Al llegar al lugar, los efectivos vieron a un sujeto caminando por la calle 461 entre 18 y 20 con el pesado artefacto y tras una breve persecución a pie, lo aprehendió.

Personal policial secuestró la barreta con la que fue forzado el gabinete de gas donde estaba la garrafa.

El fiscal Eduardo Layus, en turno de la UFI de Flagrancia, ordenó que el aprehendido sea trasladado y alojado en la Unidad Penal N° 44 del complejo penitenciario de Batán y sea notificado de la formación de una causa caratulada como de Robo Agravado en Grado de Tentativa.

 

