Amenazó a una mujer con dos palos de hierro y debió intervenir la Policía

Un sujeto de 63 años fue aprehendido durante la tarde de este martes en el barrio Florencio Sánchez acusado de haber amenazado a una mujer de 38 años con golpearla con varillas de hierro.

El hecho ocurrió en calle Bestoso al 2900, entre Guiraldes y García Lorca, donde personal del Comando de Patrullas intervino tras un llamado de alerta.

En el lugar, los efectivos constataron que el acusado había intimidado a la víctima con dos hierros de aproximadamente un metro de largo, que fueron secuestrados.

Según informaron, el hombre se mostró reticente y desobedeció las órdenes policiales al momento de la aprehensión. Tras la intervención del fiscal Facundo De La Canale, de la UFI de Flagrancia, se lo notificó por el delito de “Amenazas Calificadas”, aunque no se dispuso una medida restrictiva de libertad en su contra.