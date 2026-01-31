No habla español y no tiene familiares en Argentina. A pesar de la denuncia, el agresor permanece libre y la hostiga.

Una joven japonesa de 23 años, identificada como A.Y., denunció haber sido víctima de violencia de género por parte de su expareja en la provincia de Salta, Argentina. La mujer, que no habla español ni tiene familiares en el país, realizó la denuncia en octubre de 2024 con la ayuda de una traductora.

La relación comenzó en Japón en septiembre de 2024 y luego ambos se mudaron a Argentina para el nacimiento del bebé. Según la denuncia, la violencia fue en aumento, incluyendo golpes, forcejeos y arrastres del pelo. Además, el agresor le sustrajo sus ahorros y la obligaba a pedir dinero a sus padres. En uno de los episodios violentos, la joven sufrió la fractura de un dedo.

A pesar de la gravedad de la denuncia, la Justicia no apartó al agresor de la vivienda, argumentando que la víctima padecía depresión postparto. El 25 de diciembre, el hombre le quitó el celular y se hizo pasar por ella para enviar mensajes a familiares sobre un supuesto viaje que nunca se realizó, lo que permitió descubrir que la joven estaba secuestrada en su domicilio.

Actualmente, el agresor continúa libre y hostiga a A.Y. con mensajes agresivos. La joven vive acompañada las 24 horas por una persona de confianza mientras reúne dinero para regresar a Japón con su hijo. Espera la autorización judicial para poder llevarse al bebé consigo.