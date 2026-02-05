Agredió a la pareja y lo atraparon en la puerta del Materno Infantil
Sucedió el jueves por la tarde. El agresor quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán tras la denuncia de la víctima.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre que el jueves a la tarde atacó a golpes a su pareja fue aprehendido por personal policial abocado al Operativo De Sol a Sol en inmediaciones del acceso del Hospital Materno Infantil y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Fueron efectivos de la comisaría segunda y de la UTOI quienes redujeron al agresor en inmediaciones de las calles Alvarado y Santiago del Estero minutos después de haber ejercido violencia física contra la víctima, sin ocasionarle lesiones de gravedad.
“Si bien en un primer momento, la mujer no manifestó intención de radicar denuncia, no requirió asistencia médica ni solicitó medidas cautelares, una vez en la sede policial prestó declaración e instó la acción penal”, informaron autoridades policiales.
Desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la formación de causa penal y el alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.
La víctima fue asistida para curaciones en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y finalmente se dio una medida de abrigo y alojamiento.
