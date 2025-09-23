Fue al registro a acreditar la moto a su nombre con un 08 trucho

Fue notificado por el delito de “Uso de documento público adulterado”.

Un hombre de 52 años fue notificado de la formación de una causa por el delito de uso de documento público adulterado tras presentarse este martes en el Juzgado de Faltas de Mar del Plata con papeles falsos de un motovehículo.

El hecho ocurrió en la sede ubicada en Garay 3136, donde personal del Comando de Patrullas se hizo presente tras un llamado al 911. Allí, el imputado intentó acreditar la titularidad de una Yamaha YBR250 dominio 091KGI con un formulario 08 que resultó ser apócrifo.

La intervención quedó a cargo del Dr. Tarmardrul, responsable del Área de Atención Inicial Federal, quien dispuso el secuestro de la documentación adulterada y la elevación de las actuaciones correspondientes.

El imputado fue notificado de la formación causa por el delito de “Uso de documento público adulterado”.