Invasión de ratas en los juzgados de Mar del Plata: una empleada contrajo una grave enfermedad

“Hace más de tres semanas denunciamos la presencia de roedores”, afirmó el Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (ABJ), Julián Villarreal. En efecto, el 30 de octubre 0223 publicó la denuncia que presentaron los empleados de los Juzgados Civil y Comercial 10, 11, 12 y 13. No obstante, el cuadro de la situación se agravó por el contagio que propagó una enfermedad.

Infectada por las ratas, que se encontraban en su lugar de trabajo, la empleada dio positivo en el test de leptospirosis. Es una enfermedad causada por bacterias que se transmite, principalmente, a través de la orina de animales infectados. En este caso, los roedores.

El Poder Judicial y su edificio central. Foto 0223.

Los reclamos de higiene y desratización por parte de los trabajadores pasaron por distintas etapas, pero desde hace aproximadamente un mes sorprendieron por el motivo específico: las ratas que circulaban por cuatro de los juzgados marplatenses.

"Son cosas evitables. Porque se habla de inteligencia artificial y firma electrónica, pero no se prevé el ingreso de roedores a las sedes judiciales”, concluyó Julián Villarreal, el Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense (ABJ).

Los relatos de los trabajadores fueron más que elocuentes: “Está lleno de ratas hasta en mesa de entrada y a veces no podemos acceder a expedientes que tenemos que darles a los abogados que van a consultar. Es cómo que están al acecho”.

Los empleados consultados dijeron que notaron la presencia de ratas porque varios expedientes tenían signos de mordedura y que "los roedores se han comido hasta un budín”, agregaron.