Bajó para hablar con la mamá, lo encañonaron y le robaron el auto

El hecho ocurrió algunos minutos después de las nueve de la noche. Foto: archivo 0223.

Dos delincuentes armados le robaron el auto a un hombre de 28 años que el martes a la noche había detenido su marcha en el barrio San José para hablar con su madre.

El hecho ocurrió algunos minutos después de las nueve de la noche cuando la víctima detuvo su marcha en Avellaneda e Independencia para hablar con su madre.

En ese momento dos sujetos aparecieron, le apuntaron con un arma y se llevaron el rodado en dirección a la avenida Juan B. Justo.

Personal del Comando de Patrullas llegó al lugar e hizo las primeras actuaciones que fueron derivadas a la comisaría segunda y a la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor.