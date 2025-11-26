Un error en el sistema de la VTV terminó en escándalo: "Nos están rebotando a todos"

"Está pago y está el ticket. Si tenían buena voluntad, lo podían hacer", reconoció uno de los involucrados que regresó de Batán sin la VTV.

Desde hace un tiempo, el pago de la VTV se empezó a realizar de forma virtual y anticipada, una vez obtenido el turno. La idea de que los conductores lleguen a la planta verificadora y ahorren tiempo se transformó en uno más de los inconvenientes que se enfrentan en el sistema ya caduco.

Conductores marplatenses denunciaron que sacaron turno y abonaron la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de forma online, pero que al momento de presentarse se negaron a realizarles el control, debido a que en la sede de Batán aseguran que el pago no fue acreditado. "No nos quisieron atender", advirtieron.

El denunciante se ausentó en el trabajo para realizar el trámite y su VTV vence en dos días.

La situación se registró el martes por la mañana y fue comunicada a 0223, donde uno de los afectados sostuvo: "Pagamos todos el derecho a la VTV, en mi caso el 20 de noviembre, es decir hace cinco días, y como no les figura el pago adelantado a ellos, nos rebotaron a todos".

En la misma línea, el sujeto remarcó notoriamente indignado: "Nos dicen que como a ellos no les llegó, no nos pueden atender y mandan de vuelta a todo el mundo. Nos toman el pelo, pedimos el día en el trabajo y lo perdimos. Todo esto me parece una locura".

Además, explicó que el trámite fue abonado hace días mediante Pago Fácil cuando reservó un turno para realizar la VTV, aunque al llegar a la estación de inspección de Batán le manifestaron que no se había acreditado, por lo que no lo podían atender.

"Está pago y está el ticket. Si tenían buena voluntad, lo podían hacer. No nos quisieron atender. Nos fuimos hasta Batán, volvimos todos y no púde trabajar a la mañana", indicó.

Y para colmo, el damnificado comentó que su VTV "vence en dos días", lo que significa que se expondrá a multas y la retención del vehículo en un control, y a que en caso de un accidente, el seguro rechace la cobertura debido a los desperfectos técnicos.

La situación se expandió y otros conductores realizaron su reclamos por encontrarse en la misma situación: "Deberían revisar el sistema porque es un caos", reclamaron.