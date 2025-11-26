Un error en el sistema de la VTV terminó en escándalo: "Nos están rebotando a todos"
Una insólita irregularidad se registró en la sede ubicada en Batán para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), según informaron a 0223. "Nos toman el pelo, pedimos el día en el trabajo y lo perdimos", remarcaron.
Desde hace un tiempo, el pago de la VTV se empezó a realizar de forma virtual y anticipada, una vez obtenido el turno. La idea de que los conductores lleguen a la planta verificadora y ahorren tiempo se transformó en uno más de los inconvenientes que se enfrentan en el sistema ya caduco.
Conductores marplatenses denunciaron que sacaron turno y abonaron la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de forma online, pero que al momento de presentarse se negaron a realizarles el control, debido a que en la sede de Batán aseguran que el pago no fue acreditado. "No nos quisieron atender", advirtieron.
La situación se registró el martes por la mañana y fue comunicada a 0223, donde uno de los afectados sostuvo: "Pagamos todos el derecho a la VTV, en mi caso el 20 de noviembre, es decir hace cinco días, y como no les figura el pago adelantado a ellos, nos rebotaron a todos".
En la misma línea, el sujeto remarcó notoriamente indignado: "Nos dicen que como a ellos no les llegó, no nos pueden atender y mandan de vuelta a todo el mundo. Nos toman el pelo, pedimos el día en el trabajo y lo perdimos. Todo esto me parece una locura".
Además, explicó que el trámite fue abonado hace días mediante Pago Fácil cuando reservó un turno para realizar la VTV, aunque al llegar a la estación de inspección de Batán le manifestaron que no se había acreditado, por lo que no lo podían atender.
"Está pago y está el ticket. Si tenían buena voluntad, lo podían hacer. No nos quisieron atender. Nos fuimos hasta Batán, volvimos todos y no púde trabajar a la mañana", indicó.
Y para colmo, el damnificado comentó que su VTV "vence en dos días", lo que significa que se expondrá a multas y la retención del vehículo en un control, y a que en caso de un accidente, el seguro rechace la cobertura debido a los desperfectos técnicos.
La situación se expandió y otros conductores realizaron su reclamos por encontrarse en la misma situación: "Deberían revisar el sistema porque es un caos", reclamaron.
