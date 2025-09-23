El Consejo Escolar garantiza que cubrirá el cargo vacante de auxiliar en la ES 61

Desde el Consejo Escolar de General Pueyrredon garantizaron a la comunidad de la Escuela Secundaria N°61 del barrio Aeroparque, en la zona norte de Mar del Plata, que cubrirán el cargo vacante de auxiliar por el que varios cursos del turno tarde tienen clases de forma interrumpida.

Tal como se informó, la situación afecta a unos 90 estudiantes de cuarto, quinto y sexto año que, al menos esta semana, tendrán clases tres días debido a que la auxiliar se jubiló a fines de agosto y no hay quien pueda cubrir las tareas. Ante la falta de respuestas, la comunidad decidió hacer esta mañana una “carteleada” para visibilizar la problemática que tomó estado público.

Ante esta situación, desde el Consejo Escolar confirmaron que el cargo será cubierto a partir del miércoles en pos de garantizar el normal funcionamiento del establecimiento ubicado en Aragón 7549.

En este marco, las autoridades apuntaron contra los integrantes de la comunidad que encabezaron la protesta esta mañana ya que habían sido notificados de la situación y solo recibieron una comunicación sobre la situación planteada.

"Lamentamos que, a pesar de esta comunicación y de la respuesta ya prevista, algunos hayan optado por llevar adelante maniobras de presión y amedrentamiento, instalando un escenario de conflicto que en nada contribuye al bienestar institucional ni al trabajo cotidiano de la escuela", expresaron.

"Queremos dejar expresado que la decisión de cubrir el cargo se tomó en función de las necesidades reales de la comunidad educativa, y no como resultado de estas presiones. Rechazamos enfáticamente este tipo de conductas que buscan condicionar las decisiones institucionales mediante la confrontación", agregaron.

"Nuestro compromiso, como siempre, es con los estudiantes, las familias y el personal de la escuela. Todas las medidas adoptadas responden exclusivamente al objetivo de garantizar el funcionamiento pleno de la institución y el derecho a una educación de calidad", concluyeron.