Docentes universitarios en alerta por la situación salarial: no descartan nuevas medidas

La Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum) volvió a manifestar su preocupación por la crítica situación salarial que atraviesan los docentes universitarios, en un contexto marcado por la falta de paritarias y el deterioro del presupuesto destinado a la educación superior, por lo que el regreso a clases podría estar en jaque.

Así lo expresó a Extra (102.1) Abigail Araujo, representante del gremio, quien advirtió que los salarios del sector vienen sufriendo una fuerte pérdida frente a la inflación, sin instancias de negociación abiertas con el Gobierno nacional.

“La situación es muy complicada porque no hay paritarias y los aumentos que se otorgaron fueron totalmente insuficientes”, señaló la dirigente, al tiempo que remarcó que el atraso salarial impacta directamente en las condiciones de vida de los trabajadores y en el normal funcionamiento de las universidades.

Desde Adum indicaron que el reclamo no se limita únicamente a los ingresos, sino que también alcanza al presupuesto universitario, que condiciona el dictado de clases, la investigación y la extensión. En ese sentido, Araujo sostuvo que la falta de recursos pone en riesgo la calidad educativa y el acceso a la universidad pública.

La referente gremial explicó que el malestar es generalizado en todo el sistema universitario nacional y que no se descartan nuevas medidas de fuerza si no hay respuestas concretas en el corto plazo. “El conflicto sigue abierto porque no hay soluciones de fondo”, afirmó.

Finalmente, desde el gremio insistieron en la necesidad de que el Ejecutivo convoque a una mesa de diálogo urgente, con el objetivo de recomponer salarios y garantizar el sostenimiento de la universidad pública.