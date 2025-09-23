Cuándo dejará de pasar: la policia atacó a los hinchas de Lanús

En el entretiempo del partido de vuelta entre el "Granate" y el "Flu", una vez más los hinchas argentinos sufrieron la agresión despiadada de los policias brasileños.

Otro episodio lamentable ocurrió esta noche en una cancha brasileña. El partido de cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana entre Fluminense y Lanús se vio manchado una vez más por la agresión despiadada y desmedida de los policias locales con los hinchas argentinos.

Cuando ambos equipos estaban en el vestuario tras el final del primer tiempo, comenzó el calvario que sufren todos los hinchas argentinos que sufren cada vez que viajan al país vecino.

Durante la primera parte Fluminense marcó el 1-0 con un golazo del uruguayo Cannobio, tanto que le permitió igualar el resultado global en 1-1. Pero el encuentro fue demorado por lo ocurrido en la tribuna visitante.