"Borracho y loco": detienen a un hombre que generó disturbios en la calle bajo los efectos del alcohol

Un hombre de 36 años fue arrestado este martes en Mar del Plata luego de protagonizar disturbios en la vía pública en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió en la intersección de Fray Luis Beltrán y Cianchetta, donde personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 15ª intervino tras un llamado por desorden en la zona.

Según informaron, el acusado no acató las órdenes impartidas por los efectivos al momento de ser identificado.

La Dra. Fernández, titular del Juzgado Correccional N° 2, tomó intervención en la causa, caratulada como infracción a los artículos 72, 74, 78 y 79 del Decreto Ley 8031/73, y se labraron las actuaciones correspondientes.