Dolor en la comunidad científica local por la muerte de un prestigioso investigador

La comunidad científica de Mar del Plata está de luto por el fallecimiento de un prestigioso investigador. La noticia cala hondo entre los profesionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

A través de las redes sociales, el organismo confirmó el fallecimiento del investigador Gonzalo Izús, de 63 años, doctor en Física que elaboró diversas investigaciones en el campo de la ciencia, cultura y tecnologia.

En 2015 había asumido como Director Regular por concurso del Instituto de Investigaciones Físicas de Mar del Plata (Ifimar) y también se desempeñó en el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), donde dictó clases en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Sentidos mensajes se replicaron en redes sociales para despedirlo.