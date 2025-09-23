Café Mar del Plata: el emprendimiento gastronómico de una estrella del cine argentino

Aunque está ubicado en pleno barrio porteño de La Paternal, el nuevo proyecto del actor Martín Piroyansky lleva un nombre que llama la atención en la ciudad: Mar del Plata. El espacio abrió hace pocas semanas y rápidamente se convirtió en tema de conversación en la movida gastronómica porteña.

El origen del café fue casi accidental. Vecino del lugar, Piroyansky se enteró de que en el terreno de al lado de su casa iban a construir un edificio. En lugar de resignarse a perder el sol de su ventana, decidió alquilar la propiedad y abrir allí su propio café, junto a su amigo Diego Berakha. “Maté dos pájaros de un tiro”, reconoció el actor sobre su primer proyecto gastronómico.

La propuesta combina el aire del cafetín clásico con un toque moderno y descontracturado. La carta está centrada en el sándwich de miga, pero con versiones originales: rúcula, brie y pera; mortadela con pesto; queso y dulce; atún e incluso de dulce de leche. Además, ofrece medialunas de Mar del Plata, chipás y torta vasca.

El lugar funciona en una casa chorizo restaurada en Añasco 2543, con techos altos, pisos originales y un patio que invita a quedarse. Abre de miércoles a domingo y ya se convirtió en un punto de encuentro para desayunar, trabajar con la notebook o juntarse con amigos.

Con un nombre que inevitablemente resuena en nuestra ciudad, Mar del Plata es el guiño nostálgico con el que Martín Piroyansky suma su sello al mapa gastronómico de Buenos Aires.