Ni la policia los pudo parar: la seguridad atacó a los hinchas argentinos y Lanús respondió en la cancha

El "Granate" se repuso a lo ocurrido en las tribunas y se quedó con el pase a la semifinal.

Otro episodio lamentable ocurrió esta noche en una cancha brasileña. El partido de cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana entre Fluminense y Lanús se vio manchado una vez más por la agresión despiadada y desmedida de los policias locales con los hinchas argentinos.

Cuando ambos equipos estaban en el vestuario tras el final del primer tiempo, comenzó el calvario que sufren todos los hinchas argentinos cada vez que viajan al país vecino.

Durante la primera parte Fluminense marcó el 1-0 con un golazo del uruguayo Cannobio, tanto que le permitió igualar el resultado global en 1-1. Pero el encuentro fue demorado por lo ocurrido en la tribuna visitante.

Pese a que el partido estuvo parado por casi media hora por los disturbios, el equipo de Mauricio Pelegrino se concentró en igualar el encuentro para conseguir la clasificación y lo logró.

A los 67 minutos llegó la jugada que le dio el 1-1 y la victoria en el global 2-1. Marcelino Moreno habilitó entre líneas a Aquino y este definió fuerte para poner el gol del "Granate".

Los últimos veinte minutos fueron de pura garra y aguante para quedarse con el resultado y meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana. El rival del equipo del sur de Buenos Aires saldrá del ganador entre Alianza Lima y la U de Chile.