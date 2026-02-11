Mar del Plata será sede de una nueva competencia de taekwondo

Se realizará en la ciudad de Mar del Plata el “Campeonato de la costa”, una competencia de taekwondo que tendrá desarrollo los días sábado 21 y el domingo 22 de febrero en el club Once Unidos.

En este campeonato participarán atletas de todo el país y en la previa los organizadores resaltaron que los niveles de inscripción superan los lineamientos que se planearon inicialmente. En consecuencia se espera que Mar del Plata viva dos días de intensas jornadas donde se podrán ver muchos combates y exposiciones.

Habrá durante el fin de semana de la copa una fuerte presencia de practicantes marplatenses de taekwondo con integrantes de las escuelas de los clubes locales como River, Talleres, Once Unidos, Banfiel, IAE club, Teléfonos, Hipódromo, San José, Juventud Unida, Los Marplatenses, La avispa, Chapadmalal, All Boys Atlántico, Once Unidos, Mitre, Camet y San Lorenzo.

Nuevo campeonato de taekwondo en Mar del Plata.

Este evento cuenta con la fiscalización de la Confederación Argentina de Taekwondo ITF, con el auspicio de la Confederación Argentina de Deportes. y la coordinación regional del dirigente deportivo Alejandro Yapuncic, con amplia experiencia en esta disciplina.

El día sábado la competencia es solo para cinturones negros comenzando a las 13 horas y el día domingo será el turno de todos los cintos de color comenzando a las 8:30 con infantiles luego a media mañana los juveniles y mayores.

Con esta copa se inicia la agenda nacional de la Confederación Argentina de Taekwondo ITF, que luego recorrerá toda la Argentina llevando acabo el circuito nacional de competencia.

Así como el primer torneo del año es en Mar del Plata, el último del año será en diciembre en Resistencia, Chaco, a donde llegaran atletas de todos los rincones del país como lo hicieron en diciembre del 2025 en San Salvador de Jujuy.