¡Vuelven las Milrayas! Peñarol tendrá nueva indumentaria, con un estilo clásico

Los diferentes reglamentos, que van cambiando según leyes del marketing y adaptaciones de la Asociación de Clubes de Básquetbol (ADC), modificaron el diseño de la indumentaria de Peñarol en los últimos años. Sin embargo, como todo cambia (en las reglas) pero la historia no se olvida, el Milrayitas volverá a ser tal en su propia camiseta.

La imposición de utilizar un solo color de local y otro de visitante, cual NBA, quedó atrás en nuestra Liga Nacional y Peñarol aprovechó para lanzar su nueva casaca. Un reencuentro con las grandes noches del Súper Domo, la gloria del Che García o el multicampeón equipo del Oveja Hernández.

"No es solo una prenda: es memoria, orgullo y herencia. Las milrayitas vuelven a decir presente", publicó la cuenta oficial del Club Atlético Peñarol.

Cuándo debuta el equipo de Leo Costa

Con un entrenador joven que le impuso un estilo dinámico al juego de Peñarol en pretemporada, el estreno del equipo y de la camiseta se darán en Boedo este viernes, desde las 20.30. El Milrayitas enfrentará a San Lorenzo buscando el primer triunfo de la temporada. La gira por Capital Federal concluirá el domingo a las 20 en Caballito, en el duelo contra Ferro.

El 4 de octubre, Peñarol se presentará de local en el Polideportivo. Jugará contra Regatas Corrientes y, luego, habrá tres partidos más en Mar del Plata: vs Quimsa (el 8/10), Instituto (12/10) y La Unión (el 19/10).