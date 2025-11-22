Perdió la racha: Peñarol cayó con Oberá en el Polideportivo

El equipo de Leo Costa perdió la racha de siete victorias y cerró el mes de noviembre con derrota ante el equipo misionero.

Algún día tenía que terminar la buena racha de Peñarol y el día fue hoy. El "Milrayita" cayó 87-71 ante Oberá en el Polideportivo Islas Malvinas y cerró el mes que hasta el momento venía perfecto con derrota para quedar con un récord de 7-4.

Pese a la gran noche de Agustín Pérez Tapia con 24 puntos y 8 rebotes, el conjunto local no tuvo un buen partido de cara al aro ni tampoco en defensa.

La visita parecía tener un mejor inicio de partido con el trabajo de Brocal y luego de Sansimoni que empezaron a marcar la diferencia para sacar diferencias mínimas. El equipo de Leo Costa sobrevivió con los triples (uno de Vázquez, otro de Pérez Tapia y el restante de Carreras) y por eso seguía siempre cerca. Este primer cuarto se lo llevó Oberá por 27-18.

El siguiente parcial fue extraño. Lo comenzó el local con un doble de Acuña, pero después estuvieron los dos más de tres minutos sin convertir hasta que Vorhees volvió a marcar. Ante un contexto de poco gol y sin sus vías habituales de gol encendidas, pudo acercarse en un par de ocasiones, pero siempre había respuesta de los visitantes. Entraron al entre tiempo con triunfo visitante por 42-35.

Cuando volvieron al campo la visita otra vez estuvo 4 minutos sin anotar pero Peñarol con un parcial 5-0 no pudo pasar al frente en el marcador, aunque quedó a sólo 1. Cuando apareció Oberá encontró juego y gol nuevamente para escaparse a 10 con un juego más sólido que los marplatenses. Así ingresaron al cuarto final con un marcador 59-49.

No era una buena noche para Peñarol en ofensiva y no encontraba reacción en ninguno de los jugadores de su rotación para salir de un pozo importante. Oberá llegó a sacar 18 puntos de máxima (50-68) que después se estableció alrededor de las 10 unidades, pero Demti sabía que su rival no se rendiría fácilmente. Para evitar que la noche se les complique, William Vorhees se transformó en el jugador clave para cerrar la victoria. Fue 87-71 y ahora a pensar en la gira por Comodoro Rivadavia y Obras en diciembre.

El próximo partido para Peñarol será el viernes 5 de diciembre en condición de visitante ante Gimnasia en el Socios Fundadores Comodoro Rivadavia con el objetivo de volver al triunfo para sumar la octava victoria del campeonato.

Síntesis: Pérez Tapia 24, Vázquez 11, Basualdo 6, Hoover 6, Guerra 6, Acuña 5, Thorton 5, Carreras 5, Córdoba 3.