Sigue la racha de Peñarol: sufrió sobre el final pero consiguió su quinta victoria al hilo

El equipo de Leonardo Costa venció a San Martín de Corrientes y sumó su quinta victoria en la temporada.

En su sexto partido consecutivo en el Polideportivo Islas Malvinas, Peñarol venció 75-72 a San Martín de Corrientes y sumó su quinta victoria para encarar la próxima gira de visitante con el animo por las nubes.

El local tuvo un buen primer tiempo ya que consiguió que le anoten pocos puntos y en ataque fue certero. Una de las claves fue la llegada de los puntos desde el banco con Hoover, Guerra y Thorton. Gracias a ellos y al buen arranque de partido de Agustín Pérez Tapia el "Milrayita" cerró la primera mitad 42-34 arriba en el marcador.

El segundo tiempo no comenzó de la mejor manera para el local. En los primeros tres minutos de juego solo metió dos puntos mientras que el elenco correntino consiguió un buen parcial de 10-2 para igualar el encuentro. El segmento fue favorable para la visita pero lo pudo maquillar en el final con un buen pasaje de Pérez Tapia con dos triples y un doble para cerrar 60-53.

Ya en el último cuarto, el equipo de Leo Costa consiguió una buena diferencia de puntos con un buen pasaje de Thorton y también de Guerra que le dieron los puntos necesarios para estirar la diferencia ocho unidades pero en el cierre se complicó. Vázquez erró dos libres y Leonel Schattmann metió todo triple posible para descontar y poner a un punto a su equipo. Pero quedaba muy poco tiempo, la visita tuvo que cortar con falta y esos dos libres sentenciaron la victoria para el local.

Con este triunfo Peñarol consiguió llegar a la quinta victoria consecutiva con un récord de 5-3. Ahora tendrá unos días de descanso/entrenamiento de cara al próximo partido que será el 17 en condición de visitante ante Platense en Vicente López.

Sintesís: Pérez Tapia 22, Al Thorton 15, Guerra 10, Vázquez 9, Hoover 6, Acuña 5, Carreras 4, Basualdo 4, Córdoba -,Tolosa -, Chiaraviglio -