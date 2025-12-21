Mala noche para Peñarol: el "Milrayita" cerró el año con derrota ante Independiente de Oliva

El equipo de Leo Costa fue superado durante todo el encuentro y cerró el 2025 con una derrota en el Polideportivo Islas Malvinas.

Peñarol llegaba de racha luego de ganar los últimos dos encuentros de local y el último por veinte puntos ante Atenas, pero esta noche no pudo ante un Independiente de Oliva ultra efectivo que no lo perdonó. El conjunto cordobés se quedó con la victoria por 87-76 y lo pasó al conjunto marplatense en la tabla de posiciones.

Peñarol tuvo un buen arranque que duró apenas un minuto y medio. A partir de allí la primera parte fue toda de la visita con un primer cuarto increíble tanto en defensa como en ataque. Los dirigidos por Costa no tuvieron reacción y el equipo de Oliva cerró el cuarto 30-18 arriba.

La dinámica del encuentro continuó igual en el segundo segmento y hasta peor. Si bien el "Milrayita" llegó a recortar a 12 puntos gracias a dos triples de Pérez Tapia, la visita volvió a subir el goleo y le aumentó la diferencia a 19 para cerrar el primer tiempo 55-36 arriba.

El tercer cuarto tuvo el mismo dominio de la visita y a eso se le sumó las polémicas arbitrales. El local entró en penalización a los tres minutos del cuarto y fue todo en contra, a su vez también Vázquez llegó a su cuarta falta. Con esta situación Oliva llegó a ponerse 22 arriba pero a falta de tres minutos de la mano de Pérez Tapia y Guerra recortó la diferencia a 13 unidades para llegar al último cuarto abajo 71-58.

El último cuarto volvió a ser una pesadilla para el local. Cuando parecía que se acercaba a meterse en partido los cordobeses volvieron a sacar diferencia de 19 y a partir de allí fue prácticamente imposible. Si bien a falta de tres minutos el equipo de Garay y Santiago se puso a nueve gracias a un parcial tremendo de Pérez Tapia, las siguientes ofensivas fueron mal ejecutadas y no consiguió el "Milrayita" la remontada épica. Independiente se llevó la victoria merecida por 87-76.

Con este resultado, Peñarol cierra el año con un récord de 9-7 y cayó al noveno lugar. A partir de mañana el plantel entrará en licencia por las fiestas y se reincoporara los primeros días de enero para preparar la gira por Junín y Chivilcoy ante Argentino y Racing.

Síntesis: Pérez Tapia 28, Guerra 11, Vázquez 9, Basualdo 8, Carreras 7, Hoover 7, Acuña 5, Chiaraviglio 1.