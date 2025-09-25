Reclaman por la reapertura del curso de Bioconstrucción en Mar del Plata

Una solicitud formal fue elevada al Consejo Escolar de General Pueyrredon para gestionar la reapertura del curso presencial de Bioconstrucción en Mar del Plata. La petición fue iniciada por las personas firmantes quienes buscan reinstaurar este espacio de aprendizaje

"Este curso es muy importante para la comunidad, ya que permite capacitar en técnicas sostenibles y generar oportunidades laborales en construcción ecológica, algo cada vez más necesario en nuestra ciudad", explicaron.

Para dar peso a la solicitud ante el Consejo Escolar, se está invitando a quienes estén de acuerdo con la medida a completar sus datos en el siguiente formulario y así acompañar oficialmente la petición.

El curso, dictado en un centro de formación profesional y con certificación oficial, está destinado a personas mayores de 16 años.

Tanto por motivos ambientales, como económicos cada vez se elige más la bioconstrucción. Esta es un tipo de edificación que contempla la utilización de materiales naturales y reutilizados como puede ser botellas de plástico, de vidrio y el caucho de neumáticos entre otras.

En la periferia de Mar del Plata y Santa Clara se ubican algunos de los lugares más elegidos y donde hay más de este tipo de construcciones. Barrios y localidades como Félix U. Camet, Sierra de los Padres, La Gloria de la Pelegrina, Colinas Verdes, Chapadmalal, Acantilados, San Eduardo y Ecomuna son algunos donde se puede encontrar este tipo de edificaciones.