Sorpresa: cerró una fábrica que tenía la licencia de clubes como River y Boca

La fábrica textil Blanco Nieve, radicada en Río Grande, cerró sus puertas sin previo aviso y dejó a 35 empleadas sin trabajo. La compañía, reconocida por producir la marca Casablanca y por poseer licencias oficiales de clubes como River, Boca, Racing e Independiente, arrastraba meses de conflictos salariales y finalmente comunicó el cese de actividades por “falta de ventas”. La noticia generó sorpresa y malestar entre las trabajadoras, muchas de ellas con más de una década de antigüedad.

El conflicto comenzó en agosto, cuando la empresa dejó de pagar los sueldos y propuso abonarlos en cuatro cuotas, algo que finalmente no se cumplió. Con el aval del Ministerio de Trabajo, las empleadas decidieron vender directamente las sábanas y acolchados que producían para poder subsistir. La comunidad fueguina respondió con solidaridad, comprando los productos en ferias y puntos de venta en Tolhuin y Ushuaia.

Pese al esfuerzo, a inicios de noviembre las trabajadoras se encontraron con la planta cerrada con candado. Poco después, recibieron telegramas de despido en los que el dueño, Diego Russo, apeló al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que le permite pagar solo la mitad de la indemnización en casos de “fuerza mayor”. Desde el gremio SOIVA calificaron la maniobra como un “abandono patronal” y denunciaron que el empresario “huyó sin dar la cara”.

El caso se suma a la crisis del sector textil en la provincia sureña, golpeado por la caída del consumo y la apertura de importaciones. En los últimos días, Sueño Fueguino, otra fabricante local de sábanas, también despidió personal. Mientras tanto, las ex empleadas de Blanco Nieve permanecen dentro de la planta para resguardar maquinarias y mercadería, a la espera de una intervención oficial que garantice el cobro de los haberes y la continuidad laboral.