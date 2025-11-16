“Puede aparecer la guerra Pelé-Maradona”: Bortoleto, sobre su rivalidad con Colapinto

El brasileño celebró la continuidad del argentino en Alpine para 2026 y lanzó una definición que encendió a los fanáticos sudamericanos de la Fórmula 1.

El alivio para los fanáticos argentinos llegó el viernes 7 de noviembre, cuando Alpine confirmó la continuidad de Franco Colapinto como piloto oficial para la temporada 2026 de Fórmula 1. Si bien el pilarense no logró sumar puntos en lo que va de 2025, su campaña estuvo marcada por una mezcla de problemas: un auto lejos de la competitividad deseada, decisiones estratégicas que no acompañaron y errores del equipo, especialmente en boxes, que terminaron condicionando muchas de sus carreras.

A pesar de todo, la escudería francesa decidió renovarle la confianza, convencida de que el proyecto 2026, con importantes cambios en el auto, puede darle a Colapinto un escenario más favorable. En Alpine también confían en que Pierre Gasly —su compañero, que seguirá en el equipo— podrá beneficiarse de una estructura más sólida, lo que abre la puerta a una temporada con expectativas renovadas para ambos pilotos.

Uno de los primeros en salir a celebrar la continuidad de Colapinto fue Gabriel Bortoleto, actual piloto de Kick Sauber y amigo de la infancia del argentino. Ambos se conocen desde los tiempos del karting y mantienen una relación cercana. En diálogo con Motorsport, el brasileño encendió la comparación más explosiva que podía usar para hablar de una futura rivalidad: “Hoy no estamos peleando un título mundial. El día que estemos luchando por el campeonato, ahí sí puede aparecer una ‘guerra’ estilo Pelé-Maradona. Pero siempre con respeto”.

Bortoleto no se quedó ahí y remarcó el vínculo que mantienen desde hace años: “Conozco a Franco desde que éramos chicos. Corrimos juntos en karting y siempre hubo mucho respeto. Me pone muy feliz que esté en la Fórmula 1 y que podamos competir en la misma categoría. Prefiero tenerlo acá, compitiendo conmigo, antes que enfrentar a alguien que no conozco”. La declaración cayó bien entre los fanáticos argentinos, que valoran la camaradería dentro de una rivalidad que podría crecer en el futuro.

Tras el GP de Brasil, el brasileño volvió a destacar el rendimiento del pilarense: “Franco viene haciendo un gran trabajo. Se ganó la renovación. Desde mi punto de vista, presionó a Gasly en varias carreras. Es un piloto con muchísimo talento. Me pone feliz que juntos representemos a Sudamérica”. La frase reforzó la idea de que Bortoleto ve en Colapinto a un referente de la nueva camada sudamericana dentro de la máxima categoría.

Con la renovación confirmada y el apoyo explícito de colegas y fanáticos, Colapinto ya mira hacia 2026 como la temporada en la que podrá mostrar su verdadero potencial. Si el auto acompaña y la dupla con Gasly se consolida, quizá no falte demasiado para ver aquella “guerra Pelé-Maradona” que Bortoleto imagina. Pero, como todo en el automovilismo, será la pista la que tenga la última palabra.