Mataron a un hombre de una puñalada en el pecho

Un hombre de 58 años fue asesinado de una puñalada en el pecho el domingo a la madrugada en el barrio Las Américas en circunstancias que aún no pudieron ser establecidas por la policía y la Justicia.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el ingreso de Juan Carlos Lescano a la guardia del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) se produjo cerca de las cinco de la mañana. El hombre había sido trasladado por familiares desde la zona de Gaboto y Etchegaray, a unas siete cuadras del lugar.

Fue trasladado a la guardia del Higa.

“Ingresó inconsciente con una herida de arma blanca en el tórax y fue asistido en el shock room aunque minutos antes de las seis de la mañana se produjo su deceso”, agregaron.

En el marco de las primeras actuaciones ordenadas por el fiscal Alejandro Pelegrinelli se recabaron testimoniales de familiares de la víctima y se buscaron imágenes de las cámaras de la zona. La primera tarea dio como novedad el posible faltante de una moto Guerreo Trip que estaba en el lugar.

Intervino personal policial.

En cuanto a las imágenes, los datos recabados por personal de la comisaría undécima y la DDI permitieron establecer la presencia minutos antes del traslado de un auto de color oscuro. Los investigadores intentan establecer si ese vehículo tiene relación con la gente del lugar ya que fue advertido en distintos momentos de la madrugada en la zona.

Autoridades policiales señalaron que Lescano poseía algunos procesos penales previos por lesiones y amenazas que se tramitaron en la misma jurisdicción.