Confirmó su buen arranque: Quilmes venció sin problemas a Racing en el José Martínez

Luego de doce días de inactividad, Quilmes regresó a la acción en el José Martínez y le ganó 80-60 a Racing de Avellaneda con una buena actuación colectiva para demostrar que en casa será peligroso y que dará pelea esta temporada en busca de regresar a la máxima categoría del básquet argentino.

Con Federico De Miguel fue la figura —16 puntos, 4/8 en triples y todos en un mismo cuarto— el equipo marplatense marcó el pulso del partido desde temprano y nunca le dio opción a su rival. Ahora, el jueves irá al Polideportivo Islas Malvinas para enfrentar a Unión en busca de seguir construyendo confianza.

El encuentro comenzó parejo, con la “Academia” mostrando algo más de fluidez en ataque gracias al buen arranque de Matías Núñez. Sin embargo, Quilmes ajustó rápido: le dio protagonismo a Moore, siempre confiable, y a Joaquín Ríos para equilibrar el juego. Pero el quiebre real llegó desde el banco con “Juane” De La Fuente, que sumó 6 puntos clave sobre el cierre del primer cuarto para que el local se fuera arriba 22-18.

El segundo periodo fue decisivo. Allí explotó el show de Federico De Miguel con cuatro triples consecutivos que desbordaron el José Martínez y le permitieron al “cervecero” estirar la ventaja a 18 (43-25). Otro bombazo de Ludueña terminó de potenciar una primera mitad defensiva casi perfecta, donde Racing apenas pudo anotar cuatro puntos durante gran parte del parcial. La visita se sostuvo únicamente gracias al buen ingreso de Luciano Silva (10 puntos en el cuarto), lo que le permitió irse al descanso solo 43-34 abajo a pesar de un desarrollo desfavorable.

En el tercer capítulo, Racing volvió a meterse en partido gracias a Núñez y llegó a ponerse a cinco, pero ahí reapareció la puntería de De Miguel para enfriar cualquier amago de reacción. Quilmes ajustó nuevamente atrás, secó las vías de gol rivales y volvió a correr con comodidad la cancha. Moore retomó protagonismo en el goleo y la diferencia volvió a ampliarse hasta ingresar al último cuarto 62-45 con total autoridad.

Los diez minutos finales fueron casi un trámite para los marplatenses, que jugaron su mejor pasaje colectivo y llevaron la máxima a 25 puntos. Con el partido totalmente controlado, Quilmes cerró una actuación redonda por 80-60, demostrando solidez, variantes ofensivas y una defensa que empieza a convertirse en marca registrada de este arranque de temporada.

El "Cervecero" volverá a la acción este próximo jueves en el Clásico Barrial ante Unión en el Polideportivo Islas Malvinas a partir de las 21 hs. Quilmes llega entonado con dos victorias en dos partidos disputados, mientras que el equipo del Quincho perdió los cinco partidos que jugó. Pero este partido tendrá un gusto diferente al resto y por esta razón el equipo de Bianchelli no deberá confiarse.

Sintesís: De Miguel 16, Moore 12, De La Fuente 11, Rios 9, Ludueña 9, Dominé 7, Luna 5, Giaccone 5, Alderete 4, Diarra 2

Fotos: Prensa Quilmes