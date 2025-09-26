Flamengo se burló de Estudiantes y Argentina en redes sociales y tuvo que borrar

Las redes sociales de los clubes, muchas veces, se pasan. Una cosa son las cargadas, los idas y vueltas entre dos equipos, pero cuando lo trasladan a todo el país, la repercusión toma más fuerza. Tras vencer a Estudiantes de La Plata por penales, Flamengo aprovechó su cuenta de X (extwitter) para burlarse del "pincha" y mostrar su grandeza. Hasta ahí, todo bien. Pero después fue directo contra argentina y lo cerró con una repudiable referencia al dinero y recibió una ola de críticas que los obligó a borrar la publicación.

El problema, fue cuando intentó comparar la cultura de Brasil y Argentina. “Mate helado mejor que mate caliente. Brigadeiro mejor que Alfajor. Samba mejor que el Tango. Pastel de feira mejor que la empanada. Zico más grande que Maradona. Churrasco mejor que asado. Vino brasileño mejor que vino argentino y 1 real es más que 247 pesos argentinos”, escribió la cuenta oficial en su cuenta de X (ex Twitter).

Lo que apuntaba a los derrotados, es parte del folklore: "¡A despertar nación! ¡Es hora de celebrar la clasificación!", publicaron con una foto de los fuegos artificiales que le tiraron los hinchas platenses la noche anterior para impedirles un normal descanso.

También hizo alusión a los apodos con un sutil "Cuando el león cae, el urubu se convierte en rey", con una imagen ilustrativa.

