La figura de Racing que sufrió una lesión y está en duda para la semifinal de la copa: quién es y cuándo vuelve

Nardoni no sólo se perdió casi toda la revancha con Vélez, sino que queda afuera del clásico y el partido con River de Copa Argentina.

Racing recibió este jueves una noticia que encendió las alarmas en Avellaneda: Juan Nardoni sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho y estará varias semanas alejado de las canchas. El mediocampista central, que apenas pudo disputar unos minutos en la vuelta contra Vélez, se sometió a estudios que confirmaron lo que se temía en el cuerpo técnico de Gustavo Costas. La lesión lo deja automáticamente afuera de partidos importantes en el calendario de la “Academia”.

Según los tiempos de recuperación estimados, Nardoni necesitará al menos 21 días para dejar atrás la lesión muscular. Esto significa que se perderá el clásico de Avellaneda contra Independiente y la serie de cuartos de final de Copa Argentina ante River, dos compromisos de gran relevancia para el conjunto de Avellaneda. El gran interrogante es si podrá estar disponible para las semifinales de la Copa Libertadores, que se jugarán entre el 21 y 29 de octubre.

La buena noticia para Racing es que, en los plazos naturales de recuperación, el mediocampista llegaría justo a la ida de las semifinales. Sin embargo, el problema pasa por su falta de ritmo de competencia, ya que no tendría partidos previos para sumar minutos y llegar en plenitud física. Costas deberá evaluar si lo arriesga de entrada o si prefiere resguardarlo para la revancha, dependiendo de cómo llegue el equipo y del resultado del primer duelo.

El rival de Racing en la próxima instancia saldrá de Estudiantes de La Plata y Flamengo. En la ida, los brasileños se impusieron 2-1 en el Maracaná y parten como favoritos, aunque el “Pincha” mantiene viva la ilusión de revertir la historia en su casa.

