Sin copas, los hinchas de Boca se burlaron de la eliminación de River y lo llenaron de memes
Con buenos antecedentes frente a Palmeiras, los "xeneizes" sacaron a relucir aquellos triunfos y le cayeron a sus "primos" y, en especial, a Marcelo Gallardo.
25 de Septiembre de 2025 00:03
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Copa Libertadores nos regaló una gran noche para los hinchas de River, que buscaban el pase a la semifinal, y una para los del resto de los equipos que, como pasa siempre, esperan la desgracia ajena. Por eso, los que terminaron festejando fueron los hinchas de Boca que, ante la ausencia de alegrías propias, se alimentan de frustraciones de su clásico rival e inundaron las redes sociales de memes, con Marcelo Gallardo como principal apuntado.
