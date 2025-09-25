Sin copas, los hinchas de Boca se burlaron de la eliminación de River y lo llenaron de memes

Ante la eliminación, los jugadores de River se le fueron encima al árbitro, de pobrísimo partido, pero que no perjudicó al "millonario".

La Copa Libertadores nos regaló una gran noche para los hinchas de River, que buscaban el pase a la semifinal, y una para los del resto de los equipos que, como pasa siempre, esperan la desgracia ajena. Por eso, los que terminaron festejando fueron los hinchas de Boca que, ante la ausencia de alegrías propias, se alimentan de frustraciones de su clásico rival e inundaron las redes sociales de memes, con Marcelo Gallardo como principal apuntado.