River estuvo a la altura pero no le alcanzó: una rápida eliminación en su máximo objetivo

Vitor Roque empató el partido y adelantó a Palmeiras en la serie. Lo sufren Armani y Rivero.

River hizo lo que tenía que hacer, abrió el marcador rápido y le pasó la presión a Palmeiras que jugó decididamente mal en el primer tiempo. Sin embargo, en el complemento, tras una pelota parada, los brasileños igualaron el resultado y se volvieron a adelantar en la serie. Más allá que siguió buscando, el equipo de Gallardo le costó generar situaciones y las que tuvo no las pudo aprovechar. En el cierre, con el "millonario" jugado, el local definió la historia y se impuso por 3 a 1. Los argentinos perdieron la serie en el Monumental.

NOTA EN DESARROLLO

Síntesis

Palmeiras (3): Weverton; Agustín Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Cambios: ST 15' Bruno Fuchs por Gómez, 33' Facundo Torres y Emiliano Martínez por Moreno y Pereira, y 48' Allan y Raphael Veiga por Vitor Roque y Anderson.

River (1): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Cambios: PT 27' Enzo Pérez por Portillo; ST 15' Facundo Colidio y Santiago Lencina por Quintero y Fernández, y 25' Miguel Ángel Borja por Galoppo.

Goles: PT 8' Salas (R); ST 6' Vitor Roque (P), 46' López, de penal (P) y 49' López (P).

Árbitro: Andrés Matonte, de Uruguay.

Estadio: Allianz Parque.

