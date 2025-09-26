Increíble: un policía fue sorprendido teniendo sexo en medio de una capacitación virtual

Un video difundido en las últimas horas desató una fuerte polémica en Colombia. La grabación muestra a un patrullero de la Policía Nacional en una situación comprometedora durante una clase virtual. Por lo pronto, los uniformados estaban tomando una capacitación privada para preparar concursos de ascenso. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de estudio terminó en un bochornoso incidente.

El protagonista fue identificado como el patrullero José Miguel, quien olvidó apagar su cámara durante la clase en Zoom. En lugar de seguir la explicación de la profesora, el uniformado fue sorprendido manteniendo relaciones íntimas con una mujer. La escena quedó expuesta ante el resto de sus compañeros y la docente, lo que generó incomodidad y desconcierto. La maestra, visiblemente nerviosa, detuvo la lección para intentar expulsar al estudiante.

“¡Ay, marica! José Miguel, apague su cámara. ¡Ay, marichi! Bueno, niños... Ay, no quiero ver”, exclamó la profesora al darse cuenta de lo que ocurría. Ante la consulta de otro alumno sobre si podía bloquearlo, respondió entre la risa nerviosa y la incomodidad: “No sé, marica, cómo lo saco. ¡Ay, Dios mío!”. Tras unos segundos, logró expulsar al patrullero y retomar el módulo, aunque con evidente afectación emocional.

El hecho se viralizó rápidamente en redes sociales, donde usuarios comenzaron a preguntarse con sorna: “¿Dónde estará José Miguel hoy?”. Mientras algunos criticaron lo ocurrido como “una falta de respeto” hacia la educadora, otros relativizaron el episodio señalando que en la sociedad se condena un acto íntimo, pero no se reacciona con la misma fuerza frente a situaciones más graves, como abusos o violaciones.