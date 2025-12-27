Tenían 500 atados de cigarrillos para vender de manera ilegal

Un hombre de 60 años y un joven de 19 que tenían en el interior del auto en el que se desplazaban 500 atados de cigarrillos fueron aprehendidos por personal policial en Santa Clara del Mar y notificados de la formación de una causa ante la Justicia Federal.

Fue personal de la Estación de Policía Comunal de Santa Clara del Mar el que interceptó el auto Ford Fiesta en el que circulaban las dos personas en inmediaciones de la avenida Acapulco y calle Algorta. Dentro del rodado hallaron la mercadería que vendían de manera clandestina por la zona.

Tienen 60 y 19 años.

Tras confirmar que había paquetes apócrifos y que no tenían remito alguno se labraron actuaciones por los delitos de estafa y contrabando ante la Justicia Federal.

Una vez realizado el secuestro de la mercadería, la identificación de ambos y la posterior notificación de causa se ordenó la libertad de ambos.