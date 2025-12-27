Intentaron robarle el auto a un Policía y les disparó para impedirlo: los dos delincuentes están muertos

Un violento episodio de inseguridad ocurrió en la esquina de Acha y San Mauro, de Quilmes Oeste, en las últimas horas. Una pareja de delincuentes intentó robarle el auto a un integrante de la Policía de la Ciudad cuando salía de su casa. El acto derivó en un enfrentamiento armado, que dejó como saldo a los dos ladrones muertos.

Según se informó, el agente de la policía estaba por subir a un Peugeot 207, cuando fue sorprendido por dos motochorros que lo abordaron con armas de fuego. El efectivo se identificó de inmediato y dio la voz de alto, pero al ver que los agresores continuaban con el intento de robo respondió con disparos de su arma reglamentaria.

Tras el tiroteo los dos delincuentes resultaron gravemente heridos. La mujer, de 48 años, murió en el lugar, mientras que el hombre, de 33 años, se desvaneció a pocas cuadras. Poco después de caer, falleció sobre el asfalto. Ambos se desplazaban en una moto Honda Wave.

La Justicia dispuso el secuestro del arma utilizada por el policía como parte del procedimiento habitual. Además se informó que el efectivo no será imputado, por considerarse que actuó en legítima defensa. La causa fue caratulada como “robo agravado en grado de tentativa seguido de homicidio” y se encuentra en etapa de investigación, para esclarecer detalladamente lo ocurrido.