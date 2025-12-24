Un bombero mató a una pareja de ladrones que quiso robarle el auto

La mujer murió en el lugar y el hombre caminó unas cuadras herido, hasta desplomarse y fallecer en la vía pública.

Esta mañana de Nochebuena, un bombero de la Policía de la Ciudad que estaba de franco y vestido de civil mató a una pareja de delincuentes que quiso robarle el auto en Quilmes.

Fuentes del caso informaron que ocurrió poco antes del mediodía en la avenida General Acha al 1800, esquina San Mauro Castelverde, en el barrio Parque Calchaquí de Quilmes Oeste, y dejó como saldo dos muertos luego de un intercambio de disparos en plena vía pública.

Comenzó alrededor de las 11:40, en el momento en que el oficial del área de Transporte Forense de Bomberos de la Policía de la Ciudad salía de su domicilio.

En ese instante y mientras se disponía a abordar su Peugeot 207, fue interceptado por una moto en la que viajaba una pareja. Según las fuentes del caso consultadas, ambos ladrones descendieron del vehículo y esgrimieron un arma de fuego con la intención de sustraerle el coche.

Frente a esa situación, el bombero se identificó, dio la voz de alto y extrajo su pistola reglamentaria, una Bersa calibre 9 milímetros. De acuerdo con la reconstrucción oficial, repelió la agresión armada disparando contra los atacantes.

La sospechosa cayó muerta en el lugar, mientras que su cómplice logró huir a pie, aunque los testigos dijeron a los agentes del Comando de Patrullas Quilmes que observaron que corría con dificultad, por lo que se sospechaba que estaba herido.

Los policías en el lugar encontraron el rodado de los asaltantes, una Honda Wave que, según los registros consultados por las autoridades, no presentaba impedimentos legales para circular. Personal del SAME arribó a la escena y constató el fallecimiento de la mujer.

Finalmente, un operativo por la zona permitió dar con el segundo sospechoso a unas cuadras de donde se registró el enfrentamiento. El hombre se hallaba desplomado en la vía pública y también se confirmó su deceso.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Novena de Quilmes que, en colaboración con la Seccional Tercera y agentes del Grupo Técnico Operativo (GTO), preservó la escena para el trabajo de la Policía Científica.

El fiscal Javier Barrera, titular de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Quilmes, ordenó el secuestro de la moto y del arma utilizada por el bombero, además de tomarle declaración: dijo que actuó en legítima defensa luego de que la pareja armada lo abordara y amenazara.