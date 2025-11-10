"Me voy a ir a lo de mi mamá": buscan a un hombre de 30 años del que no se sabe nada hace dos días

Familiares y amigos de Jeremías Ezequiel Retamozo buscan con desesperación al hombre de 30 años, operario de una obra en construcción y padre de dos hijos, que lleva dos días desaparecidos. "Me voy a ir a lo de mi mamá", le dijo a su pareja el sábado por la noche. Desde entonces no se supo más nada.

De acuerdo a los datos que constan en la denuncia a la que accedió 0223, el hombre resulta ser de contextura delgada, de 1,72 metros de altura, de tez blanca, cabello color negro, ojos verdes oscuro. La última vez que lo vieron tenía barba de días y vestía un pantalón deportivo tipo jogging de color negro con vivos de color rosa, violeta y verde.

El hombre llegó a su domicilio del barrio San Carlos, donde convive con su pareja y dos hijos y se retiró hacia la casa de su mamá. Sin embargo, nunca llegó a destino por lo que su esposa radicó una denuncia por averiguación de paradero. Según pudo saber este medio, el hombre se encontraba algo depresivo los últimos días a raíz del fallecimiento de su papá.

Al momento, ni sus amigos, hermanos ni familiares saben del paradero de Jeremías, quien se mantuvo en línea en Whatsapp por última vez el sábado a las 21:21. Desde entonces, su teléfono celular da apagado.

Quienes puedan aportar datos sobre Jeremías, comunicarse al 911.