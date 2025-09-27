Con Julián Álvarez como figura, Atlético es el dueño de Madrid

Atlético de Madrid venció por 5 a 2 a Real Madrid en un partidazo por la séptima fecha de la Liga Española. Con resultado cambiante y un Julián Álvarez descomunal, el equipo del "Cholo" Simeone aprovechó todas sus chances y se quedó con un triunfo histórico.

La apertura del marcador en los “Colchoneros” fue por parte de Robin Le Normand, a los 13 minutos, con un certero cabezazo en el centro del área, tras un desborde por la banda derecha de Giuliano Simeone. Sin embargo, pasarían 11 minutos para que una chance clara sea a través d euna sociedad entre el turno Arda Guler y Kylian Mbappé. Un pase del jugador turco en profundidad para el galo que en velocidad encaró hacia el arco y con un efectivo remate cruzado estampó la igualdad.

Pero el Real Madrid tendría su premio en su labor por jugar de contra e intentando superar la dura defensa del "Atleti". A los 35 minutos una acción por la banda derecha en los pies del brasileño Vinicius Jr que dejó a dos rivales en el camino, tiró un centro y en el punto del penal apareció el turno Guler que de primera remató y anotó el segundo de la tarde para el conjunto de la "Casa Blanca". El Real Madrid parecía que se lo iba a llegar al partido al entretiempo. Sin embargo, Diego Simeone y sus dirigidos encontraron la oportunidad para irse 2-2 en el resultado. Una acción desde el costado izquierdo, Koke vio con profundidad en la zona del penal del arco de Real Madrid y la aparición del noruego Alexander Sorloth que de cabeza desvió la trayectoria de la pelota y marcó el tanto.

El comienzo del complemento tuvo a un Atlético Madrid más organizado y a los 6 minutos apareció Julián Alvarez y tras anotar tres tantos entre semana, este sábado anotó en el 3-2 del “Atleti”. Un penal, en el que la “Araña” cambió por gol y así una racha goleadora para ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, la "Araña" tendría una carta más entre sus manos para hacer valer la diferencia en el marcador ante el Real Madrid. Una falta en la puerta del área, dos pateadores y el jugador nacido en Calchín se perfiló y con un certero remate no sólo que pasó la barrera sino que hizo esteril el arrojo de Thibaut Courtois, para hacer delirar a hinchas y compañeros.

La frutilla del postre la iba a poner otro francés, Antoine Griezmann quien en tiempo de descuento selló el triunfazo con goleada del "Colchonero" tras un grosero error de Valverde.

