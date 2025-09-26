Icardi sigue siendo noticia adentro de la cancha: mirá la joya para el triunfo del Galatasaray

Mauro Icardi sigue dando de qué hablar en Europa. Este viernes, con un golazo de taco puso el 1-0 con el que Galatasaray venció a Alanyaspor por la séptima fecha de la Superliga de Turquía.

Cuando iban 22 minutos del primer tiempo, el atacante argentino de 32 años recibió solo en el área chica y, dada la incomodidad y la falta de tiempo que tuvo para pararla y ensayar algún otro remate, se las ingenió con un taco brillante para vencer la valla del arquero Ertuğrul Taşkıran.

Icardi volvió con todo de una difícil lesión. Tras más de diez meses de ausencia por haber sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, este fue su quinto gol en seis apariciones. Fue la segunda vez consecutiva, después de todo este tiempo, que pudo completar los 90 minutos.

De esta manera se acomodó como el máximo goleador en lo que va del certamen turco, que tiene como único líder precisamente a Galatasaray con siete triunfos en la misma cantidad de encuentros.

