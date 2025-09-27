Tragedia en Batán: un hombre murió tras volcar con su camioneta en el Camino San Francisco

Un accidente fatal ocurrió en la madrugada de este sábado en la localidad Batán, cuando una camioneta Toyota Hilux blanca volcó sobre el Camino San Francisco, a la altura de la intersección con calle Garnier.

El siniestro se registró cerca de las 6.30, cuando personal de Bomberos del cuartel Batán acudió al lugar y constató que en el interior del vehículo había una persona fallecida.

De acuerdo a las pericias preliminares, se trataba de un hombre de nacionalidad boliviana, cuyo cuerpo quedó atrapado dentro del rodado y pudo ser rescatado por personal del cuartel.

En el lugar trabajaron rescatistas, personal del Same y agentes de Defensa Civil y Tránsito bajo condiciones climáticas adversas. Tras varias maniobras, lograron extraer a la víctima, mientras se mantenía cortado un carril de la calzada para facilitar las tareas.

Las causas del vuelco aún no fueron establecidas y serán materia de investigación, aunque no se descarta que las condiciones climáticas y el pavimiento mojado hayan cooperado para que perdiera el control del rodado.